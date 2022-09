Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus Gazprom a anunțat luni ca a primit un avertisment oficial din partea autoritaților de reglementare de la Moscova, conform caruia stația de comprimare Portovaya, care ar trebui sa pompeze gazul spre Germania prin conducta Nord Steam 1, nu mai respecta cerințele de siguranța, informeaza Reuters…

- Luni, 5 septembrie, Kremlinul a declarat ca sancțiunile occidentale sunt de vina pentru oprirea completa a gazoductului Nord Stream 1 dintre Rusia și Germania. Intr-o conferința telefonica cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca sancțiunile „provoaca haos” in…

- Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, functiona la o capacitate de 20% inainte ca livrarile sa fie oprite timp de trei zile, in aceasta saptamana, pentru intretinere. Livrarile urmeaza sa fie reluate sambata la ora 0100 GMT. ”Livrarile ar trebui sa…

- Preluarea de catre Rusia a unei turbine considerate esentiala pentru functionarea gazoductului Nord Stream 1, ce alimenteaza Europa cu gaze rusesti, este „imposibila” din cauza sanctiunilor impuse Moscovei, susține compania rusa Gazprom.

- Gazprom a dat vina pentru scaderea semnificativa a livrarilor de gaze prin gazoductul Nord Stream 1 pe probleme tehnice legate de turbina. ”Este clar si simplu: turbina este acolo. Poate fi livrata. Tot ce trebuie sa faca cineva este sa spuna: o vreau. Apoi va ajunge foarte repede”, a declarat Scholz…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Ottawa a declarat in weekend ca a eliberat o autorizatie pentru a permite returnarea turbinei pentru statia de compresoare Portovaia a Nord Stream 1. ”Gazprom nu are un singur document care sa permita Siemens sa aduca inapoi un motor cu turbina pentru gaze din Canada… pentru (statia)Portovaia. In aceste…

- Ucraina se opune predarii de catre Canada a unei turbine catre compania ruseasca Gazprom, controlata de stat, pentru livrari de gaze naturale Germaniei, intrucat gestul ar incalca sanctiunile impotriva Rusiei, a declarat, joi, pentru Reuters, o sursa din Ministerul Energiei din Ucraina. Purtatorul de…