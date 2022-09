Grupul rus Gazprom a anuntat vineri oprirea completa a tranzitului de gaze prin gazoductul Nord Stream din cauza unor scurgeri de ulei detectate in timpul lucrarilor de mentenanta la unica statie de comprimare aflata inca in functiune, relateaza agentia EFE. „Pana cand nu se elimina defectiunea de functionare a echipamentului, tranzitul de gaze prin gazoductul Nord Stream ramane complet suspendat”, a anuntat Gazprom pe contul de Telegram. Anuntul a fost facut cu o zi inainte de data cand grupul rus trebuia sa reia furnizarea in Europa prin gazoduct – care deja opera la doar 20% din capacitate-…