”Azi (sambata), Gazprom si-a suspendat livrarile de gaze naturale catre Letonia (…), din cauza incalcarii conditiilor de prelevare a gazelor naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram compania rusa, fara sa faca alte precizari. Acest anunt intervine in contextul in care Gazprom a redus in mod drastic saptamana aceasta livrarile de gaze naturale rusesti in UE prin gazoductul Nord Stream, o masura pe care a justificat-o prin necesitatea unor lucrari de mentenenta la o turbina, in contextul in care statele membre UE depun eforturi sa-si constituie rezerve pentru la iarna. Rusia a redus…