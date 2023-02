Gazprom este în pragul prăbușirii. Analiza Reuters despre dezastrul care pândește gigantul energetic al Rusiei Nivelul vanzarilor Gazprom pentru prima luna a anului 2023 și previziunile experților indica faptul ca veniturile monopolistului rus din exporturi s-ar putea prabuși imediat la jumatate, scrie Reuters. Acest lucru va crește presiunea asupra bugetului Rusiei, care a avut deja un deficit de 25 de miliarde de dolari in ianuarie. In ianuarie, veniturile Gazprom din vanzarea de gaze in strainatate s-au ridicat la doar 3,4 miliarde de dolari, comparativ cu 6,3 miliarde de dolari in aceeași perioada a anului trecut, a raportat Reuters. Fostul manager al Gazprom a fost mai direct.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

