Gazprom a emis sambata un comunicat in care a explicat ca ‘transportul de gaz rusesc (…) prin Austria a fost suspendat din cauza refuzului operatorului austriac de a confirma autorizatiile de transport’, informeaza AFP. Refuzul este legat de ‘modificari de reglementare intrate in vigoare in Austria la sfarsitul lui septembrie’, afirma comunicatul. ‘Gazprom lucreaza la rezolvarea problemei impreuna cu achizitorii italieni’, adauga sursa citata. Comunicatul survine dupa ce Eni, gigantul italian in domeniul hidrocarburilor, a anuntat in cursul zilei ca Gazprom a suspendat total livrarile de gaz pentru…