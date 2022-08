Gazprom a cedat și va livra gaze către Letonia Gazprom a cedat in disputa pe care o avea legata de gaze cu Letonia și va relua livrarile catre statul baltic, deși acesta a anunțat ca va renunța definitv la gazele rusești de la 1 ianuarie 2023. Dupa ce a jucat pe poziții de forța, ajungand in situația sa arda gazele pe care ar fi trebuit sa le distribuie Europei, Gazprom face pași in spate. Gigantul energetic rus a reluat furnizarea de gaze catre Letonia, vestea fiind anunțata de operatorul Conexus Baltic Grid. Gazprom a intrerupt livrarea de gaze catre Letonia in 30 iulie din cauza unor incalcari contractuale catre țara baltica Respectivul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

