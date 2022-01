Gazele se scumpesc, ne-au rămas biogazul din fundul curții și metanul din fasole De ce a crescut prețul gazelor la nivel global, in 2022? Ni se spune ca prețul a crescut din cauza creșterii cererii fața de 2020. Prețul gazului a crescut de 5-7 ori. Dar nimeni nu ne spune de ce a crescut fața de 2019. Ne spun experții ca e iarna și frig și consumul e […] The post Gazele se scumpesc, ne-au ramas biogazul din fundul curții și metanul din fasole first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductul Yamal-Europe, care in mod normal trimite gaze rusesti spre Europa Occidentala, functiona vineri in mod reverse pentru a patra zi la rand, transportand gaze din Germania spre Polonia, arata datele publicate de operatorul german de retea Gascade, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Benzina si motorina se scumpesc de la 1 ianuarie, ca urmare a cresterii accizelor. Soferii vor plati, cu tot cu TVA, cu circa sapte bani in plus pe litrul de carburant, relateaza Digi24. Aproape jumatate din pretul de la pompa reprezinta taxe care ajung in bugetul de stat. Un litru de benzina a scazut…

- Președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban menționeaza ca anul 2021 a fost unul complicat din punct de vedere a evoluțiilor prețurilor. Potrivit lui, in perioada respectiva s-a inregistrat la nivel global o creștere a prețurilor la gaze de circa 700%. {{562768}}"Aceste…

- Incepind cu luna noiembrie cetațenii R. Moldova vor achita mai mult pentru gazele naturale. Un anunț in acest sens a fost facut de catre viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Potrivit viceprim-ministrului, creșterea tarifelor la gazele naturale va fi stabilita…

- Pretul ingrasamintelor in Europa urmeaza sa creasca si mai mult, o noua sursa de ingrijorare ca majorarea costurilor cu productia de alimente ar putea stimula si mai mult inflatia, transmite...

- Pretul îngrasamintelor în Europa urmeaza sa creasca si mai mult, o noua sursa de îngrijorare ca majorarea costurilor cu productia în lanțul alimentar ar putea stimula si mai mult inflatia, scrie Bloomberg.Un indicator de referinta în Europa Occidentala pentru pretul…

- Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, a facut calcule exemplificative atat pentru o factura de energie electrica, dar și pentru gaze naturale.Intre 30 si 300 kwh, compensație suplimentara este de 0,291 lei/kwh, iar in aceasta categorie se afla circa 60%, adica aproximativ 15 milioane de romani…