- Incet incet aflam ce se afla sub Gaza. S-a discutat tot mai mult despre kilometri de tuneluri sapate sub enclava și care ajuta luptatorii din Brigazile Ezzedin Al-Qassam (brațul armat al Hamas) sa reziste și chiar sa surprinda trupele israeliene prin atacuri surpriza.Acum aflam informații chiar din…

- Jucatorii, antrenorii si arbitrii din Premier League vor purta banderole negre in etapa urmatoare, in semn de respect pentru cei afectati de conflictul Israel – Hamas, informeaza Reuters.“Speram sa fie pace si gandurile noastre se indreapta catre victime, familiile lor si comunitatile afectate”,…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a promis joi, in timpul unei vizite la Tel Aviv, ca Washingtonul va sprijini mereu Israelul si a apreciat totodata ca Hamas nu reprezinta „aspiratiile legitime” ale poporului palestinian.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat miercuri seara ca tara sa a "trecut la ofensiva", avertizand ca "orice membru al Hamas este un om mort", noteaza AFP, citat Agerpres."Hamas este Daesh (acronimul arab al gruparii Stat Islamic) si ii vom zdrobi si distruge asa cum lumea a distrus…

- Bratele armate ale miscarilor islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au anuntat miercuri "tiruri puternice cu rachete" in sudul si centrul Israelului, in timp ce sirenele de alerta semnaland atacuri cu rachete au rasunat in zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, relateaza AFP.Orasele israeliene…

- • Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas: Poporul palestinian are dreptul sa se apere • Peste 250 de palestinieni au fost ucisi in Gaza in atacuri israeliene • SUA si Israelul au discutat „aprofundat” despre necesitatea unui ajutor militar • MAE: 346 de cetateni romani si straini au fost…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat sambata declansarea unei operatiuni – „Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. „Am decis sa punem capat tuturor…

