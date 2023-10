Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial egiptean de informații spune ca Egiptul, care servește adesea ca mediator intre Israel și Hamas, a vorbit in mod repetat cu israelienii despre „ceva mare”, fara a detalia, noteaza The Times of Israel.El spune ca oficialii israelieni s-au concentrat pe Cisiordania și au minimizat amenințarea…

- Cel putin 260 de cadavre au fost recuperate de la locul festivalului de muzica israelian, in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relateaza CNN si Associated Press. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel…

- Un polițist egiptean a deschis focul asupra turiștilor in orașul mediteranean Alexandria, ucigand cel puțin doi cetațeni israelieni și un egiptean, potrivit relatarilor presei locale, preluate de Al Jazeera, televiziune cu sediul la Doha care acopera Orientul Mijlociu. Uciderea celor doi turiști israelini…

- Antony Blinken vede Egiptul ca pe un potențial intermediar cheie intre Israel si Hamas, informeaza Agerpres.Seful diplomatiei americane Antony Blinken a discutat sambata cu omologul sau egiptean, Sameh Shoukry, in speranta ca Egiptul, un intermediar cheie intre Israel si Hamas, va contribui la oprirea…

- Criza neasteptata care a aparut sambata dupa atacul surprinzator al Hamas asupra Israelului a dat nastere unei intense activitati diplomatice in capitalele relevante din Orientul Mijlociu, Europa si SUA cu intentia de a gasi o modalitate de mediere si oprire a violentelor. Astfel, Egiptul poarta discutii…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situatia din Orientul Mijlociu si problema palestiniana va avea loc duminica, in urma violentelor dintre Israel si Hamas , a anuntat sambata Organizatia Natiunilor Unite, transmite AFP.La randul sau, secretarul general al ONU, Antonio…

- Sindicatul muzicienilor egipteni a anunțat marți decizia de a interzice concertul programat pentru data de 28 iulie, pe motiv ca spectacolul contravine „traditiilor poporului egiptean”, relateaza AFP, potriivt Agerpres.In mod frecvent, staruri internationale ale muzicii pop organizeaza concerte de amploare…