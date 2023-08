Doi cetateni israelieni, tata si fiu, au fost impuscati mortal, sambata, intr-un atac terorist palestinian comis in Cisiordania, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, citate de cotidianul The Times of Israel, conform news.ro.

Atacul armat a avut loc in incinta unei spalatorii auto din oraselul palestinian Huwara, in nordul Cisiordaniei, la sud de orasul Nablus. Serviciile de urgenta au raportat moartea unui barbat de peste 60 de ani si a altuia de 29 de ani, tata si fiu. Armata israeliana il cauta activ pe un militant palestinian suspectat de comiterea atacului armat. Nu este clar…