Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni joaca acasa cu Rapid, de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul etapei #2 din Liga 1 CS Mioveni - Rapid, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! CS Mioveni - Rapid, echipe probabile: CS MIOVENI: 22. I. Popescu…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa CS Mioveni, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, arata News.ro. Golul a fost marcat de Chamed, in minutul 14, dintr-un penalti acordat pentru un hent in careu. In minutul 77, de la Gaz Metan a…

- Gaz Metan Mediaș joaca azi acasa cu CS Mioveni, de la 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul și rezultatele primei etape din sezonul 2021-2022 Gaz Metan Mediaș - CS Mioveni, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! Gaz Metan…

- Echipa de fotbal Gaz Metan Medias a invins in deplasare formatia de liga secunda FK Csikszereda Miercurea Ciuc cu scorul de 3-2 (2-1), joi, intr-un meci amical. Vlad Morar (19, 33) si Razvan Trif (70) au marcat pentru oaspeti, in timp ce golurile ciucanilor au fost reusite de Pinter (1) si…

- Gaz Metan joaca acasa cu Astra de la ora 13:30, in etapa #7 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Programul complet din play-out GAZ METAN MEDIAȘ - ASTRA GIURGIU, liveTEXT de la 13:30 Click AICI pentru live+statistici! GAZ METAN MEDIAȘ…

- Academica Clinceni și CFR Cluj se intalnesc joi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 6 din play-off Academica Clinceni -…

- Hermannstadt și Viitorul se intalnesc miercuri, de la ora 14:15, in etapa cu numarul 6 din play-out-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 6 din play-out Hermannstadt - Viitorul,…

- Formatia Gaz Metan Medias a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii I, in care a fost egalata la ultima faza a jocului, din penalti. Au marcat: Ronaldo Deaconu ’23 / Malele ‘90+4 (penalti acordat pentru un hent…