Stiri pe aceeasi tema

- Gaura din bugetul de stat a ajuns la peste 5 miliade de euro la sfarșitul anului trecut. Ceea ce a urcat deficitul bugetar la 4,6% din PIB, mai mare decat estimarea din noiembrie, anunța ministrul de Finanțe.

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca, in prezent, nu exista fondurile necesare pentru dublarea alocațiilor. El arata ca pentru a se face rost de suma de 7 miliarde ar exista soluția extrema de taiere a pensiilor militarilor, de exemplu. Cițu a precizat ca nu se ia in calcul aceasta varianta…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Ianuarie are doua cozi celebre: la aghiasma si la prima taxa. De ce se inghesuie lumea la Finante? „Nu avem ce face, ca dup-aia cheltuim banii si nu mai avem”, e una din explicatii! Printre traditiile urbane ale inceputului de an se numara si cozile de la directiile fiscale, pentru plata impozitelor…

- PSD ,,arunca pisica\"\"pentru retrogradarea ratingului de țara in ograda PNL. Social democrații uita ce au lasat in urma și improșca cu noroi noul guvern pe care in acuza, intr-o postare pe Facebook, ca va imprumuta pana la 45% din PIB, adica peste 100 miliarde lei in 2020! Pe langa cele 15-20 miliarde…

- Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, ii raspunde actualului ministru de Finante, Florin Citu, care acuza o „gaura” la bugetul de pensii. Vasilescu afirma ca in guvernarea PSD s-a redus deficitul la pensii de la 16 miliarde de lei la 3 miliarde de lei si il acuza pe Citu ca transmite mesaje…

- Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, ii raspunde actualului ministru de Finante, Florin Citu, care acuza o "gaura" la bugetul de pensii. Vasilescu afirma ca in guvernarea PSD s-a redus deficitul la pensii de la 16 miliarde de lei la 3 miliarde de lei si il acuza pe Citu ca transmite mesaje…

- Vicepremierul Raluca Turcan a participat la preluarea mandatului de ministru al Sanatații de catre Victor Costache. Turcan a explicat ca s-a gasit o gaura de 9 miliarde și va fi o situație extrem de dificila.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere…