- Christian Eriksen (29 de ani) s-a prabușit pe gazon in minutul 43 al meciului Danemarca - Finlanda. UEFA a luat decizia de a suspenda partida. Din grupa B mai fac parte Belgia și Rusia. Danemarca - Finlanda (suspendat la 0-0) Click AICI pentru live și statistici UPDATE 21:10 / Danemarca - Finlanda se…

- EURO 2020. Christian Eriksen (29 de ani) s-a prabușit pe gazon in minutul 43 al meciului Danemarca - Finlanda, la scorul de 0-0. Danezul a fost stabilizat ulterior la spital. Pe parcursul celor aproximativ 15 minute dramatice, timp in care Eriksen a primit ingrijiri urgente din partea medicilor, colegii…

