Gata, scădeţi-i cota de advocat lui dom’ Todorel, că s-a făcut de baftă! Aloo, barou", se aude? Scadeti-i, dom"le, cota de advocat de top lui dom reftor Todorel, ca nu se mai poate cu el la tarifele alea, si asta doar ca sa deschida dosarul! Ia"n cetiti si va cruciti cam cum a patit-o dom" reftor, in calitatea lui de advocat de top national, daca nu cumva chiar evropenesc, la un proces dintr-un judet din zona! Este vorba de un comisar de taigherime din judetul Neamt, fost mare sef cu multe vile si averi cat incape, care fusese in prima instanta condamnat pentru luare de mita de un trebonal localla trei ani, dar cu suspendare. Cum asta il fugarea pe dom" colonel definitiv… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

