Stiri pe aceeasi tema

- Productia de masti chirurgicale romanesti poate ajunge la un milion de bucati zilnic incepand din 15 aprilie, astfel ca din acea data nu vor mai exista probleme cu aprovizionarea cu masti, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, la Digi24. „In acest moment, exceptand fabricile de confectii,…

- "Ne gandim și la relansarea Romaniei. In momentul in care vom trece de acest varf, vom veni cu al doilea val de masuri care vor stimula economia. La asta lucram, avem grupul interministerial de lucru, discutam și la nivelul președinției, și cu mediul de afaceri. Vor fi masuri fiscale,…

- "Astazi am purtat pentru prima data o masca produsa in Romania! Știu ca foarte mulți le așteptați, aveți nevoie de ele. Vor ajunge la voi, cat de curand! Vor ajunge și la medicii și personalul medical din prima linie. Vreau sa le mulțumesc inca o data grupului Taparo care au pornit in țara…

- Guvernul isi propune, prin capabilitatile existente in tara, ca Romania sa ajunga sa-si asigure echipamentele si materialele necesare in lupta contra COVID-19 din productie proprie, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban, transmite AGERPRES . “Astazi am avut la Palatul Cotroceni o intalnire cu…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.…

- Piata gazelor va fi cu siguranta liberalizata la 1 iulie, iar cea de energie electrica, la 31 decembrie 2020, altfel riscam sa nu mai putem utiliza fonduri europene, din cauza infringementului pe care il are Romania in sectorul gazelor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului…

- Modificarea Legii Offshore nu se poate face decat in Parlament, prin consens politic, a spus, luni, Virgil Popescu, ministrul desemnat al Economiei. Acesta a mai declarat ca lucrarile din perimetrul Midia sunt in grafic. De cine va fi dezbatut proiectul Legii Offshore Proiectul Legii Offshore nu va…

- Industria de aparare va deveni curand un vector pentru dezvoltarea Romaniei, a afirmat, intr-un interviu acordat agentiei MEDIAFAX, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Industria de aparare cred ca va fi, cât de curând, un vector de dezvoltare al României, pentru…