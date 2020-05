Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Ligii a III-a nu va mai fi reluat pentru partidele ramase de disputat in sezonul 2019-2020, a decis, luni, Comitetului de Urgenta al FRF.Avand in vedere recomandarile facute in vederea reluarii antrenamentelor sportive, tinand cont de faptul ca majoritatea cluburilor nu detin resursele…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa ( FRTM ), Cristinel Romanescu, a declarat ca sportivii din loturile nationale si olimpice nu vor putea relua antrenamentele colective la 15 mai deoarece institutia pe care o conduce nu indeplineste anumite conditii din ordinul Ministerului Tineretului…

- Intrerupte vineri, 13 martie 2020, dupa ultimul antrenament condus de antrenorul principal Costel Enache, pe terenurile de la Strejnicu, pana pe data de 18 martie, ședințele de pregatire ale fotbaliștilor de la FC Petrolul Ploiești nu au putut fi reluate in ziua stabilita, cazurile de infectare cu virusul…

- Federatia Romana de Gimnastica a luat decizia de a amana alegerile pentru functia de presedinte care urmau sa aiba loc, joi, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, din cauza pandemiei de coronavirus. "Federatia Romana de Gimnastica anunta amanarea organizarii Adunarii Generale…

- Dupa decizia de astazi, 12 martie 2020, a Federației Romane de Fotbal și a celei de Minifotbal, la recomandarea Guvernului Romaniei și a Ministerului Tineretului și Sportului, sportul rege din țara noastra – fie ca este vorba de campionatele masculine și feminine ori cele de juniori, din fotbalul pe…