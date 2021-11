GATA cu măsurile de relaxare! Sunt focare infecții. Avertismentul unui medic Epidemiologul Octavian Jurma face un apel la autoritați sa nu mai relaxeze nicio masura, in caz contrar, Romania se va intoarce la situația de acum cateva saptamani. Mai exact, Jurma subliniaza ca nivelul real de infectare este de pana la sapte ori mai mare decat cel raportat oficial si apreciaza ca testarea in scoli pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 va fi un esec. „Cea mai mare problema pentru noi este daca vom repeta sau nu acest imens dezastru – in week-end vom depasi 20 de mii de decese in valul patru – si daca vom aplica aceleasi masuri vom avea aceleasi rezultate. Pentru ca este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

