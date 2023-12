Guvernul a decis sa aprobe, in ultima ședința, o ordonanța de urgența care reglementeaza achiziția și utilizarea dronelor de catre MAI. Proiectul mai fusese in dezbatere publica, dar a ajuns prin sertare. Motivul implementarii grabite a acestuia are legatura cu protestele anunțate de polițiști, care s-au saturat sa mai fie batjocoriți de politicieni. Raspunsul Executivului […] The post Gata cu deficitul de personal in MAI. Polițiștii, inlocuiți cu armate de drone first appeared on Ziarul National .