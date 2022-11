Gata cu criza alimentară? Scăderea prețurilor este acum în meniu Titlurile din ziare inca striga „criza alimentara”, iar factorii de decizie politica raman ingrijorați. Desigur, prețurile la cateva produse de baza, in special la porumb și grau, sunt inca ridicate. Dar, daca se sapa puțin mai adanc, sperietura a trecut. De la somon și naut pana la miel și roșii, prețurile alimentelor scad. Deflația este […] The post Gata cu criza alimentara? Scaderea prețurilor este acum in meniu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

