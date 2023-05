Gata cu carnea de origine animală! Viitorul aparține OMG, organisme modificate genetic Corporațiile private și guvernele naționale lucreaza mana in mana pentru a valorifica progresele in biotehnologie astfel incat interesele (puternice și speciale) sa poata controla aprovizionarea cu alimente la nivel global. Vorbim despre o serie de descoperiri in biotehnologie care depașesc ingineria genetica a semințelor, devenita o obișnuința in lanțul agricol in ultimele doua decenii. Azi, […] The post Gata cu carnea de origine animala! Viitorul aparține OMG, organisme modificate genetic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

