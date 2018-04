Stiri pe aceeasi tema

- Juriul international al celei de-a zecea editii a Expozitiei Internationale GastroPan, care se desfasoara la Targu Mures, i-a acordat vineri trofeul "Painea Anului 2018 fabricata artizanal in Romania" lui Florin Nicolae Geamabzu din Constanta, pentru o paine cu maia facuta din cu frecatei din spuma…

- Primul transplant de inima din Romania, dupa 9 luni de asteptari, ce a avut loc la Institutul Inimii din Tirgu Mures a fost sansa la viata a unui barbat din Galati. Acesta a primit o inima noua, dupa ce familia unui pacient aflat in moarte cerebrala si-a dat acordul pentru prelevarea de organe. Pe langa…

- Hungary's Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto told a press conference in Targu Mures this Thursday that an agreement has been reached with the government of Romania for all ten checkpoints on the border with Romania that are usually closed to be open on April 8, when Hungary will be…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Dupa ce medicii ATI de la Spitalul Universitar din Bucuresti i-au trimis, joi, ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, o scrisoare in care o anunta ca, daca regulamentul de sporuri va fi adoptat in forma care este acum in discutie, vor refuza sa mai intre in salile de operatie, exemplul le-a fost urmat…

- Hunor: Din 2007, Romania arata ca un vapor fara un capitan pe o mare agitata. Acuzatii grave la adresa PNL In Codul Administrativ sunt atat de multe probleme incat ar trebui respins in aceasta varianta sau modificat substantial, deoarece este neconstitutional si ofera ”puteri exagerate prefectilor si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Consiliul Concurenței a amendat șapte companii de taximetrie din Iași pentru constituirea unui cartel și fixarea prețurilor la serviciile practicate. Sancțiunile totalizeaza 165.364 lei, echivalentul a aproximativ 36.000 euro și includ și o asociație de profil. ”In cadrul unor intalniri ale asociatiei…