Gașca de cocoșei bătăuși RSS – face un altfel de victime! Am fost contactați in cursul zilei de proprietarul mașinii MS-01-RSS un Audi frumos cu care unii membri ai așa-numitei Gaști RSS și-ar fi facut poze in trecut și ar fi publicat fotografiile pe Instagram.Proprietarul ne-a informat ca acum, dupa ce a ieșit la iveala cine sunt puștanii care s-au pozat cu mașina, a primit atenționari sa-și pazeasca mașina de furia parinților victimelor Gaștii RSS. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 februarie, polițiștii din Baia Sprie au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 23 de ani, din Baia Mare, sub aspectul comiterii infracțiunilor de violare de domiciliu și tentativa la furt calificat. In fapt, la data de 02 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U.…

- Grupul TeraPast incepe in forța anul 2024 și anunța o achiziție de anvergura. In urma finalizarii negocierilor, a fost semnat acordul pentru achiziția Grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhldin Austria, care deține facilitați moderne de producție in Ungaria și o divizie dinamica de distribuție pe…

- Numarul autovehiculelor inmatriculate anul trecut in judetul Covasna a scazut cu aproximativ 10% fata de cel precedent, in circulatie existand la ora actuala peste 78.000 de autoturisme, in medie o masina la doi adulti. Potrivit conducerii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Cu straduțele sale pietruite și casele in culori pastelate, Sighișoara este fermecatoare chiar și sub mantia argintie a iernii… View this post on Instagram A post shared by Punctul.ro (@punctul.ro) Sursa: Visit Mures (Foto) Viziteaza Sighișoara fermecatoare sub mantia zapezii at Sursa articolului: (Foto)…

- In data de 11 ianuarie, un autoturism cu numere de Salaj care se afla in parcarea Primariei din Cluj-Napoca a ars ca o torța. Incidentul s-a produs in jurul orei 9. La fața locului a ajuns un echipaj ISU, aceștia reușind sa stinga focul in 20 de minute. Din fericire, incendiul nu a afectat și alte…

- O tanara a murit si o alta a fost grav ranita, vineri, dupa ce un buldoexcavator a cazut peste autoturismul in care se aflau, pe DN 7 in localitatea Paulis, judetul Arad. Accidentul rutier s-a produs pe DN 7, in localitatea Paulis, acolo intervenind pompierii militari ai Detasamentului Arad cu o autospeciala…

- O mașina a fost furata din fața unei case din Targu Jiu, dupa care a fost adusa in același loc avariata. Proprietarul autoturismului a cerut ajutor poliției. Din torpedoul vehiculului a fost sustrasa și o suma de bani. „La data de 16 noiembrie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au…