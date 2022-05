Stiri pe aceeasi tema

- Marele maestru Garry Kasparov a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti cu ocazia deschiderii turneului de sah Superbet Chess Classic Romania 2022, ca sportivii rusi care sustin "razboiul lui Putin" trebuie interzisi de la toate competitiile internationale, relateaza…

- Marele maestru si multiplu campion mondial Garry Kasparov si presedinta Comisiei de Invatamant a Senatului, Monica Anisie, au deschis, miercuri, turneul Superbet Chess Classic Romania 2022, din cadrul Grand Chess Tour, competitie care reuneste cei mai buni sahisti ai momentului, informeaza Agerpres. …

- Zece dintre cei mai mari sahisti ai lumii, potrivit clasamentului FIDE, printre care si primul jucator al Romaniei, la acest moment, se confrunta saptamana viitoare, la Bucuresti, in prima etapa a circuitului international Grand Chess Tour 2022.

- Garry Kasparov, la ceremonia de deschidere a competiției de la București, transmisa live și pe TVR Zece dintre cei mai mari sahisti ai lumii, potrivit clasamentului FIDE, printre care și primul jucator al Romaniei, la acest moment, se confrunta saptamana viitoare, la București, in prima etapa a circuitului…

- Wesley So, caștigatorul ediției din 2021 a @Grand Chess Tour, al etapei de la Paris și locul al treilea la etapa din București, revine in Romania la prima etapa a GCT 2022: Superbet Chess Classic Romania 2022. Are ELO 2778 la șah classic și este locul 6 mondial. Joaca șah de la 6 ani, iar la 14 ani…

- Cei mai buni doi șahiști ai Romaniei au primit wildcard-uri in primele etape ale turneului internațional Grand Chess Tour 2022, fondat de celebrul Garry Kasparov, informeaza Federatia Romana de Sah. Astfel, Bogdan-Daniel Deac va juca in etapa de la București, la Superbet Chess Classic Romania (3-15…

- Fundațiile Superbet și Kasparov organizeaza o noua ediție a circuitului internațional de șah Grand Chess Tour, care aduce la București zece dintre cei mai buni șahiști ai lumii Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

