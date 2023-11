Stiri pe aceeasi tema

- „Vanatorii" de reduceri și pasionații de achiziții inteligente au acum de unde alege, pentru ca Iulius Mall Suceava a pregatit reduceri de pana la 70% la o gama extinsa de produse din categoriile imbracaminte și incalțaminte, cosmetice și parfumerie, bio și medical, articole sport, ...

- „Vanatorii" de reduceri și pasionații de achiziții inteligente au acum de unde alege, pentru ca Iulius Mall Suceava a pregatit reduceri de pana la 70% la o gama extinsa de produse din categoriile imbracaminte și incalțaminte, cosmetice și parfumerie, bio și medical, articole sport, ...

- Vanatorii de reduceri și pasionații de achiziții inteligente au acum de unde alege pentru ca Iulius Mall Cluj a pregatit reduceri de pana la 70% la o gama extinsa de produse din categoriile imbracaminte și incalțaminte, cosmetice și parfumerie, bio și medical, articole sport, telefonie mobila și accesorii,…

- Vanatorii de reduceri și pasionații de achiziții inteligente au acum de unde alege, pentru ca Iulius Mall Suceava a pregatit reduceri de pana la 70% la o gama extinsa de produse din categoriile imbracaminte și incalțaminte, cosmetice și parfumerie, bio și medical, articole sport, telefonie mobila și…

- „Hainele din blana naturala nu sunt niciodata o idee proasta pentru garderoba ta”, spun specialiștii in design vestimentar. Blanurile naturale sunt materiale luxuriante, cu un aspect cu totul și cu totul deosebit, dar vin la pachet și cu anumite avantaje de ordin practic: sunt calduroase, durabile,…

- Oficial suntem in sezonul bauturilor calde, al hainelor mai groase și, nu in ultimul rand, al reducerilor de sezon sau de Black Friday. Tentații sunt peste tot. Numești un produs pe care ți-l dorești și, cu siguranța, il vei gasi la un preț redus in perioada urmatoare. Suna bine, nu? Dar nu este mereu…

- Emoțiile au luat sfarșit pentru jurați! Oase a anunțat cine este caștigatorul primei amulete din sezonul 12, la Chefi la cuțite. Invitatul a facut o alegere care a starnit discuții printre jurații care și-au pus talentul la bataie, ca sa caștige o amuleta puternica.

- Mihai Traistariu deține șase apartamente la malul marii, unde de trei ani incoace la inchiriaza turiștilor care vin sa se bucure de vacanța in sezonul estival. Cu toate ca mai are parte și de pagube, cantarețul caștiga dupa fiecare vara o suma frumoasa doar din aceasta afacere, lasand la o parte concertele.…