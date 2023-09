Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, in data de 26 septembrie, elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, susținuți de cadrele didactice, s-au straduit sa completeze calendarul evenimentelor ce conține activitațile care au loc peste tot in lume cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Straine. Elevii…

- ISTORIE… O noua carte despre oamenii care fac cinste comunei Zapodeni a fost lansata, zilele trecute, la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din localitate. Este semnata de doi fii ai satului, Constantin Barladianu și Viorel-Petru Trifan, un chimist și un inginer, care și-au dorit sa lase moștenire urmatoarelor…

- La Colegiul „Mihai Eminescu” a fost inaugurat „Colțul istoric al soldațeilor Regimentul 27 Infanterie Bacau”. Colegiul are, de cațiva ani, o buna colaborare cu Asociația Tradiții Militare Romanești ,,Regimentul 3 Artilerie 1877” din Bacau, parteneriatul fiind materializat in organizarea de numeroase…

- CONTROALE… Dezvaluirile facute de redactorii cotidianul Vremea Noua in luna martie a acestui an cu privire la orbii inchipuiți de la Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului Vaslui au pus in mișcare instituțiile de control ale statului. Primii care au raspuns solicitarilor…

- Am avut satisfactia de a fi partasi la editia 2023 a Proiectului educational initiat de Scoala Gimnaziala „Alexandru Piru” Margineni, jud. Bacau (director, Bogdana Burlaciuc), care are subtitlul: „Alexandru Piru (22 aug. 1917, Margineni, jud. Bacau – 6 nov. 1993, Bucuresti) – Vasile Alecsandri (14 iun.…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau are, de la inceputul acestei luni, director general nou. Concursul organizat de consiliul Județean Bacau s-a finalizat, iar noul manager al Protecției Copilului Bacau este Alexandra Albuț. Albuț este specialist in terapie ocupaționala…

- Intr-un demers comun, pentru a sprijini dezvoltarea și integrarea sociala a copiilor din comunitațile defavorizate, Asociația Europeana Roma pentru Progres și Promovare Interculturala, in parteneriat cu Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Bacau, Asociația Județeana de Fotbal și școala „Centrul…

- Concursul national de Titularizare 2023 consta doar in susținerea probe scrise, care s-a desfașurat astazi, 12 iulie, incepand cu ora 9.00. La nivelul județului Bacau, pentru acest concurs s-au organizat doua centre, la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și Școala Gimnaziala „Mihai Dragan”,…