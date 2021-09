Galezul Gareth Bale (32 de ani), jucatorul lui Real Madrid, cere ca echipele ale caror fani comit acte de rasism sa fie interzise in competiții. Joi, la Budapesta, reprezentativa Angliei a invins-o pe cea a Ungariei cu 4-0 in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. In timpul meciului la care au asistat 60.000 de spectatori, fanii maghiari i-au luat la ținta pe jucatorii englezi, ceea ce a condus la deschiderea unei anchete disciplinare de catre FIFA. ...