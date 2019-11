Pe drumurile naționale vor fi instalate garduri de protecție cu role, care potrivit specialiștilor CNAIR vor amortiza șocul in caz de accident și vor ajuta la stabilizarea mașinii pe carosabil fara mari stricaciuni. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere testeaza timp de un an un proiect pilot menit sa mareasca siguranța șoferilor in trafic. […] Citește Garduri de protecție cu role pe sosele. Dispozitivele absorb șocul in caz de accident și ajuta mașina sa revina pe carosabil in Alba24 .