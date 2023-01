Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat luni, 23 ianuarie, speranta ca statele membre ale Uniunii Europene vor aproba o noua transa de ajutor militar de 500 de milioane de euro pentru Ucraina in cadrul reuniunii de luni a ministrilor de externe la Bruxelles, informeaza Reuters și Agerpres.…

- Un tablou din chihlimbar, un cutit militar, seturi de ceai si de argint, se numara printre cadourile primite de președintele Klaus Iohannis, in 2022, cu prilejul unor actiuni de protocol. Lista bunurilor primite a fost publicata de Administratia Prezidentiala, preluata vineri de Agerpres . Potrivit…

- Liderul mișcarii iraniene Gardienii Revoluției, Qassem Fatahillah, a fost ucis in apropierea casei sale.

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a avertizat joi ca blocului comunitar ”ii lipsesc capacitatile critice” de aparare si a pledat pentru cheltuieli militare comune ale statelor membre si o mai mare cooperare cu industria de resort pentru a le putea acoperi…

- Intrebat despre faptul ca guvernul SUA nu va indeplini planurile raportate de a desemna grupul Wagner drept organizație terorista straina, Evgheni Prigojin, fondatorul grupului, a declarat intr-o declarație pe pagina de socializare a companiei:„Cand ești pus pe lista organizațiilor teroriste, atunci,…

- Ministrul a dezmintit informatiile potrivit carora Austria ar putea ceda presiunilor la Consiliul ministrilor de interne din UE care are loc in 8 decembrie la Bruxelles."In acest moment, refuzam extinderea Schengen cu Romania si Bulgaria", a spus ministrul, scrie News.ro.De asemenea, nu va exista nici…

- Uniunea Europeana și statele sale membre au trimis in Ucraina echipamente militare in valoare de cel puțin 8 miliarde de euro (8,27 miliarde de dolari), in contextul razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni șeful politicii externe a blocului comunitar, Josep Borrell, potrivit…