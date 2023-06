Președintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat ca inflația este inca prea mare și ca este inca prea devreme pentru ca instituția sa declare victoria asupra creșterii prețurilor de consum. Gardienii euro dau din colț in colț, au greșit durata inflației și efectele ei, chiar pe termen lung. „Aceasta persistența este cauzata de faptul […] The post Gardienii euro arunca prosopul? Inflația este prea mare – și va ramane așa pentru prea mult timp first appeared on Ziarul National .