Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Bors II, judetul Bihor, si Nadlac II, judetul Arad, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor si Arad din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu 23.000 de kilograme de deseuri, pentru care soferii…

- Angajatii din mediul privat ar putea beneficia de aceleasi avantaje precum cei care lucreaza la stat. Cum ar fi, de exemplu, vouchere de vacanta, decontate integral prin CAS. Este o initiativa propusa de ministrul Turismului, menita sa revitalizeze domeniul HoReCa, informeaza Observatornews. Vesti bune…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, spune ca unul din trei copii, adica 1,3 milioane, sunt afectați de saracie sau excluziune sociala și ca, in mediul rural, 3 din 10 copii merg la culcare flamanzi.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma miercuri ca in ultimele 9 luni s-au inregistrat 66.000 de interventii ale Politiei in cazuri de violenta domestica, jumatate dintre ele in mediul rural, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii de frontiera din Borș II au efectuat controlul, la intrarea in tara, pentru doua mijloace de transport incarcat cu 23 tone de deșeuri, constand in textile și electrocasnice uzate. Autoritatile de control nu au permis intrarea in tara a mijloacelor de transport intrucat nu erau indeplinite…

- La ora actuala, orice afacere, fie ea start-up sau mai dezvoltata, are nevoie de promovare și de o strategie de marketing. De foarte mult timp oamenii și-au indreptat atenția catre mediul online. Motivele sunt ușor de intuit. La doar cateva click-uri distanța putem gasi orice informație de care avem…

- In ultima zi a lunii octombrie, polițiștii Biroului de Siguranța Școlara au derulat o serie de activitați preventive in cadrul Școlilor Gimnaziale Luncani și Luna, cu elevii claselor V-VII. Astfel, in baza Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor, polițiștii…

- Cuvintele Deliei au fost subiect de discuție in ultimele zile atat in mediul online, cat și pe buzele oamenilor de rand. Artista a generat o mulțime de reacții neașteptate dupa ce a marturisit care este motivul pentru care nu vrea sa aiba un copil.