Stiri pe aceeasi tema

- Printre liderii lumii, pentru prima oara, la a 28-a ediție a Conference of the Parties, cunoscuta drept COP 28, au participat și copii din toata lumea. Eva, eleva in clasa a X-a din Giurgiu, a mers la Dubai cu un mesaj ferm al generației ei cu privire la schimbarile climatice, scrie publicația de educație…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat ca in weekend-ul ce tocmai s-a incheiat, comisarii Garzii de Mediu Bihor, respectiv Timis au avut de lucru la punctele de trecere a frontierei Borș II si Stamora-Moravița: „Doua transporturi ce contineau, unul, 21 de tone de marfuri second-hand si altul, aproape 10…

- Mai multi barbati au fost depistati in timp ce pescuiau ilegal sturioni in Dunare folosindu-se de trei plase de tip setca, in lungime totala de aproximativ 400 de metri. In cadrul unei actiuni organizate la sfarsitul saptamanii trecute, pe Dunare, de catre politistii Serviciului Ordine Publica din Galati…

- Primaria comunei Puiesti si aparatul administrativ local sunt angrenate, la acest moment, in diverse proiecte de interes public care, pe masura ce vor avea acces la finantari, fie guvernamentale, fie europene, vor fi puse in opera. Pentru doua dintre acestea, pare ca primarita Rodica Barla ar arata…

- V. S. Garda de Mediu Prahova a anunțat, luni seara, ca a demarat o acțiune de verificare la Rafinaria Petrobrazi, dupa ce in cursul zilei de 9 octombrie au fost oprite mai multe instalații. Potrivit reprezentanților Garzii de Mediu Prahova, luni, in jurul orei 11:00, ”reprezentanții rafinariei din comuna…

- Un atac cu drone a avut loc in noaptea de luni spre marti, pe malul ucrainean al Dunarii, in zona localitatii Orlovka, unele cazand in apropierea unui bac cu romani care pleca spre Isaccea. Garda de Coasta a anuntat inchiderea traficului prin PTF Isaccea, noteaza news.ro.Imagini distribuite pe Facebook…

- Ministerul Apararii Naționale din Romania a anunțat joi, impreuna cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, restricții suplimentare privind zborurile in spațiul aerian adiacent frontierei cu Ucraina. Restricțiile au inceput sa intre in vigoare pe 13 septembrie și vizeaza regiunea Dobrogea de…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea, pomenirea patimirii Sfantului Marelui Mucenic Nichita Gotul.Sfantul Mare Mucenic Nichita era Got un trib de origine germana, care pentru scriitorii greci este dincolo de Dunare . S a nascut si a trait pe malurile Dunarii si a suferit pentru Hristos in anul…