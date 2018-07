Garda de Coasta Constanta. Masuri importante, in legatura cu punctele de trecere in Bulgaria

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea numarului de turisti romani si straini in zona litoralului Marii Negre, Delta Dunarii si statiunile montane si cea a cetatenilor romani care aleg sa-si petreaca vacanta in afara granitelor tarii, determina adaptarea misiunilor Politiei de Frontiera in scopul fluidizarii traficului in punctele…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea impreuna cu inspectorii vamali au descoperit, intr-un loc special amenajat in rezervorul pentru combustibil al unui autocar, 184 kg de tutun aromatizat pentru narghilea. In ziua de 27 iunie a.c., in jurul orei 21.40, la Punctul…

- A fost aglomeratie astazi in punctele de trecere a frontierei din judetul Constanta, in special in PTF Vama Veche. Mii de persoane s au prezentat pentru a iesi din tara catre Bulgaria in prima zi din minivacanta de 1 iunie. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, traficul prin punctele de trecere…

- Doua grupuri de copii scolari de varsta gimnaziala din cadrul școlilor din localitațile Padureni, Romania și Carpineni, R. Moldova au fost musafirii politistilor de frontiera din Punctele de Trecere a Frontierei Albița și Leușeni. Ei au fost familiarizați cu activitatile specifice ce se desfasoara intr-un…

- Ucraina și Bulgaria au convenit sa grabeasca construcția, prin teritoriul Romaniei, a unui coridor de transport rutier intre Reni, din regiunea Odesa, și Varna, scrie The Siver Post, citat de hotnews.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care revin in Romania din minivacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea cresterii timpilor de asteptare pentru achitarea taxei de pod, la Ruse, pentru ziua de 1 mai.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in ultimele zile patru cetateni romani care transportau peste 190 kilograme peste, din care 12 kilograme de peste din specia sturion, fara sa detina documentele legale. In data de 18.04.2018, politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Masuri suplimentare de Paști la frontiera. Traficul intens din perioada Sarbatorilor Pascale poate fi evitat daca cei care intra sau ies din țara folosesc toate punctele vamale existente. Șoferilor le este mai ușor daca utilizeaza aplicatia on-line, de pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro…