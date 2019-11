"Garajul Legendelor" continuă cu episodul "Mașini Legendare cu David Hasselhoff" "Garajul Legendelor" continua cu episodul "Mașini Legendare cu David Hasselhoff" care va fi difuzat in premiera pe 11 noiembrie, de la ora 21:00. Documentarul prezinta o intrecere a mașinilor legendare din anii '80, care au facut istorie in lumea cinematografica alaturi de stapanii lor. Vedeta serialului „Cavalerul Nopții”, David Hasselhoff, se reintalnește cu faimoasa KITT, mașina sa inteligenta din serial, un model sport de Pontiac Trans-AM. Alaturi de KITT, Hasselhoff pornește intr-o cursa impotriva lui Erik Estrada care conduce motocicleta din serialul „CHIPs: Politisti de belea” și Dirk Benedict… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

