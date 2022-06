Stiri pe aceeasi tema

- O racheta ruseasca a trecut duminica „la o inalțime critica” deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana, Energoatom, a acuzat…

- Tensiunile in jurul enclavei ruse Kaliningrad, dupa ce Lituania a interzis tranzitul de marfuri rusesti sanctionate de UE pe teritoriul ei, risca sa atraga acest teritoriu strategic de la Marea Baltica in razboiul din Ucraina, relateaza CNN. Punctul vulnerabil al NATO pe flancul estic este Coridorul…

- Razboiul din Ucraina declanșat de Rusia a fost un avertisment pentru ca intreaga lume sa renunțe la combustibilii fosili, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a anunțat un plan de accelerare a trecerii mondiale la energie regenerabila, relateaza CNN . In timpul lansarii…

- Razboiul convențional nu este singurul care se desfașoara in Ucraina. Mai are loc și un razboi paralel in spațiul cibernetic, alimentat de voluntari straini care lupta fie pentru Rusia, fie de partea ucrainenilor.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, transmite AFP. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta…

- Deja intinse pana la limita ruperii de pandemie, finantele publice ale multora dintre tarile din emisfera sudica s-ar putea sa nu poata face fata socurilor provocate de razboiul dintre Rusia si Ucraina, ceea ce creste pericolul unor incapacitati de plata a datoriilor suverane, scrie Euractiv.…

- Razboiul din Ucraina ar putea intra in curand intr-o faza noua, chiar mai periculoasa. Rusia, furioasa pentru pierderea navei amirale a Flotei Marii Negre, crucișatorul „Moscova”, a amenințat cu „consecințe imprevizibile” daca SUA continua sa furnizeze arme Ucrainei, in timp ce președintele ucrainean…