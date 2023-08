Gara din Caracal, evacuată din cauza unor scurgeri de gaze Gara din Caracal a fost evacuata complet, iar traficul feroviar a fost blocat aproape doua ore, duminica seara, din cauza unor scurgeri de propan dintr-un vagon-cisterna al unui tren de marfa privat. Garnitura avea in compunere 38 de vagoane, dintre care 8 incarcate cu gaz. Situatia a fost remediata la timp. Celelalte trenuri care circulau pe acea ruta au fost insa oprite in statiile limitrofe. Speriat de o alta catastrofa, un paznic care a simtit miros de gaz a sunat imediat la 112. Imediat, mai multe echipaje de pompieri si politisti au impanzit gara. Trenul privat de marfa, care circula pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Sase trenuri de calatori au sosit la destinatie cu cel putin o ora de intarziere, dupa ce au stationat temporar in gari, din cauza ca traficul feroviar a fost inchis duminica seara pe raza statiei Caracal de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care au fost solicitati pentru interventia…

- Potrivit purtatorului de cuvant al CFR SA, Oana Branzan, traficul feroviar a fost inchis, incepand cu ora 20:10, iar pana la finalizarea interventiilor desfasurate de reprezentantii ISU, sase trenuri de calatori au fost oprite in statiile limitrofe. Trenul privat de marfa circula pe relatia Pasarea…

- Scurgerea de gaz a fost depistata la penultimul vagon al unui tren de marfa cu 38 de vagoane incarcate cu GPL, propan, motorina și benzina. Autoritațile au intervenit și au evacuat toate persoanele din gara și au dispus realizarea unui perimetru de siguranța. Specialiștii ISU au interveni și au realizat…

