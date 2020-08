Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca intr-o cetate indepartata, plina de oameni tristi si impovarati, a intrat un Om care a inceput sa le vorbeasca locuitorilor cetatii despre adevar, bine si frumos, despre bucuria prezentei Luminii si a fericirii in viata. Vazandu-l diferit de ei, locuitorii au dat navala spre a-l vedea, a-l…

- Aceasta se va desfașura incepand cu ora 10.00, in toate centrele de examen stabilite la nivelul fiecarui județ, subiectele fiind unice, pe discipline, la nivel național. „In Bacau sunt inscriși pentru acest examen 217 candidați. Cei mai mulți sunt pe invațamantul preșcolar, respectiv 62, educație fizica…

- Proiectul cultural „Festivalul Științelor” a ajuns la a IV-a ediție anul acesta. Acest eveniment, organizat de Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau, s-a bucurat anual de aprecierea publicului deoarece conceptul presupune prezentarea informațiilor, machetelor și exponatelor autentice…

- A inceput admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau. Pentru anul universitar 2020-2021, Facultatea de Științe Economice a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza admitere pentru ciclurile de studii universitare de licența și master. Studii universitare de licența: 3 domenii…

- Am parcurs, alaturi de colegii mei Dragoș Benea, președintele PSD Bacau și deputatul Ionel Floroiu, drumul de la Berzunți la Cernu, artera județeana in construcție in cadrul proiectului „Modernizare DJ 117 Livezi – Berzunți – Poduri. Este o investiție extrem de importanta pentru Bacau, fiind vorba de…

- -Domnule Sechelariu aveți performanța omului realizat pe plan profesional, atat in domeniul privat, cat și in administrație publica, cat timp ați fost Secretar de Stat. Bacauanii, in pragul alegerilor doresc sa cunoasca omul Sergiu Sechelariu, pareri, puncte de vedere ale unui om cu multa experiența.…

- Armin Laschet, creditat ca posibil viitor cancelar al Germaniei, s-a adresat in mod oficial forului bacauan condus de Cristian Sava, apreciind interesul manifestat de acesta pentru dezvoltarea tinerilor Bacaul sportiv se afla intr-o situație mai delicata ca oricand. Nu are nici bani, nici infrastructura…

- Am vazut saptamana trecuta (joi, 2 iulie), ceva ce nu am crezut atunci cand am iesit pe strazi in 1990 ca se va mai intampla in Romania. Cativa haidamaci, purtand uniforma politiei comunitare Bacau, au urcat intr-un un autobuz i-au rasucit mainile soferului la spate, l-au incatusat si l-au dus la sectie.…