Consilierul județean vrancean Ioan Micu (PSD) a avut un derapaj major la adresa lui Clotilde Armand in contextul scandalului gunoaielor din Sectorul 1 . Intr-un comentariu pe Facebook, el a scris ca „in Franța era rapita și violata zile in șir, aoleu stai ca asta-i convenea bebelușei albe de Guadalupe”. Dupa ce un utilizator i-a atras atenția pe Facebook lui Micu in legatura cu comentariul, acesta a replicat, scriind ca ”acesta e un pamflet și trebuie tratat ca atare”. Reacția colegilor Derapajul a fost semnalat tot pe Facebook de președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma (PNL),…