Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) inchide Hala Obor din nou, pentru o perioada de pana la un an, dupa ce inspectorii au gasit nereguli importante la mai multe controale. In urma unei actiuni de verificare efectuata de Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC)…

- ANPC a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca in cadrul programului Academia Comisarilor – care vizeaza specializarea prin actiuni tematice dedicate, a celor mai tineri comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – un alt restaurant bucurestean a fost controlat pentru…

- La restaurantul Mesogios Seafood, din sectorul 1 al Capitalei, tinerii angajati ai ANPC au constatat o serie de nereguli importante. Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC a inspectat un alt restaurant bucurestean pentru a se verifica modul in care isi desfasoara activitatea comerciala,…

- ANPC a anuntat, marti, ca in aceste zile continua controalele in spatiile de cazare din Bucuresti, pentru a verifica modul in care operatorii economici din industria hoteliera a Capitalei isi primesc vizitatorii, in plin sezon de vacanta. Patru dintre cele mai cunoscute hoteluri s-au aflat, luni…

- Sub coordonarea vicepresedintelui ANPC, Mihai Culeafa, echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov au verificat comercianti de produse alimentare, nealimentare si prestatori de servicii care activeaza in mall-ul bucurestean Promenada, anunta…

- ANPC a amendat comerciantii dintr un mall bucurestean Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a intreprins, pe 20 iunie 2022, o ampla actiune de verificare a modului in care sunt respectate drepturile consumatorilor si, implicit drepturile acestora, de catre operatorii economici din…

- "Apel matinal" - invitat Horia Constantinescu, președintele ANPC Foto: RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (14 iunie, ora 8:30) - "Apel matinal" - Realizator: Daniela Petrican Realizator: Guvernul pregatește proiectul Ordonanței de urgența care va permite anumite masuri de combatere…

- Peste 80 de actiuni de control au realizat comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in Centrul Vechi din Bucuresti si au fost date amenzi in valoare de mai bine de jumatate de milion de lei. De asemenea, activitatea a 23 de operatori economici a fost inchisa temporar.…