Gama de dezinfectanti profesionali este ideala pentru mediile tranzitate de un numar mare de persoane. Iata de ce!

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agenției, femeia avea un numar scazut de trombocite și cheaguri și in vasele de sange mici și in cele mari, precum și hemoragii. Campaniile europene de vaccinare au fost afectate in ultimele saptamani de informații privind tromboze la persoane imunizate cu produsul AstraZeneca, scrie Hotnews…

- Daca pana recent, unele boli nu ne afectau, la scara globala, acum vine un raport care ne da peste cap. Organizația Mondiala a Sanatații a publicat recent un raport, ingijorator, bazat pe cateva studii aprofundate asupra subiectului in cauza. Cifrele sunt alarmante despre pierderea auzului, dar s-ar…

- 1 din 6 persoane sufera de hipoacuzie iar aproximativ 466 de milioane de oameni din intreaga lume au hipoacuzie. Statisticile in acest domeniu sunt ingrijoratoare, potrivit informatiilor detinute de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, numarul va creste la circa 630 de milioane de persoane care vor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca este putin probabil ca pandemia sa se incheie anul acesta. „Cred ca va fi foarte prematur si nerealist sa credem ca vom termina cu acest virus pana la sfarsitul anului”, a declarat Michael Ryan, directorul Programului pentru urgente sanitare al OMS,…

- Aproape 2,5 miliarde de persoane - sau aproximativ un sfert din populatia globului - se vor confrunta cu probleme de auz pana in 2050, potrivit unui raport OMS publicat marti care subliniaza "necesitatea de a extinde rapid preventia si tratamentul pierderilor de auz", relateaza dpa si AFP, potrivit…

- Revenirea la o viața normala, in scenariul cel mai optimist, ar putea avea loc la sfarșitul lui septembrie, a declarat medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, la Antena 3. „Cred ca scenariul cel mai optimist este spre sfarsitul lunii septembrie. Atunci…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a explicat ca secvențierea nu se efectueaza in cazul tuturor tulpinilor izolare sau in cazul celor pe care le luam intamplator intr-o anumita zi, ci numai la cele suspecte. Medicul a mai adaugat ca bilanțul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), prin intermediul programelor UNITAID si FIND, a anuntat vineri un acord care va reduce la jumatate pretul testelor COVID-19 pentru cele 250 de milioane de astfel de teste destinate tarile in dezvoltare si care vor fi produse in 2021.Pretul unui test se va reduce…