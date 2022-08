GALERIE FOTO / Vila Ceaușescu din Predeal, scoasă la vânzare cu 1 milion de euro Una dintre vilele preferate de dictatorul Nicolae Ceaușescu și familia sa in anii comunismului, situata la cateva minute de partia de schi din Predeal, a fost scoasa la vanzare. Conform click.ro, prețul cerut de actualii proprietari este de peste 1 milion de euro. Chiar daca avea vile de protocol in fiecare județ, Ceaușescu și soția […] The post GALERIE FOTO / Vila Ceaușescu din Predeal, scoasa la vanzare cu 1 milion de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

