Galerie foto: Universitatea Craiova – FCU 1-1

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a sustinut un nou meci international, in competitia EuroCup Women, intalnind pe teren propriu, finalista editiei trecute, Galatasaray Istanbul, formatie aflata pe locul intai in grupa C, cu punctaj maxim. Confruntarea s a incheiat cu succesul lui Galatasaray,…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Alex Crețu, a fost ravașit dupa infrangerea cu Petrolul Ploiești, scor 1-3. El a admis ca alb-albaștrii au fost bagați in ședința de patron imediat dupa meci, dar nu a dorit sa comenteze pe tema schimbarii staff-ului tehnic. VEZI VIDEO! Citește și: „U“ Craiova…

- Universitatea Craiova a pierdut clar, scor 1-3, disputa cu Petrolul Ploiești, chiar pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar antrenorul alb-albaștrilor, Dragoș Bon, a explicat cu greu cele intamplate duminica seara. Acesta a spus ca dezamagirea este imensa, ca ințelege perfect reacția fanilor și ca iși dorește…

- Soluționarea desparțirii intervenite intre Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf se prelungește la CNSL. Potrivit unor surse federale, Reghe a cerut și a obținut amanarea pentru a-și angaja un avocat. Noul termen: 12 octombrie. Universitatea Craiova a bifat sambata, la Voluntari (0-0),…

- Etapa a 11-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 29 septembrie, cu jocul Oțelul Galați – Dinamo București, rezultat 1-0. Sambata, 30 septembrie, au avut loc doua meciuri: UTA Arad – FC Voluntari 0-0 și Farul Constanța – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 2-1 (FOTO). Duminica, 1 octombrie, au fost programate…

- Dragoș Bon (43 de ani), antrenor secund la Universitatea Craiova, a analizat victoria cu FC Botoșani, 5-1, explicand de ce l-a schimbat pe Andrei Ivan la pauza meciului. Huiduit copios de publicul de pe „Ion Oblemenco” la fiecare greșeala, Andrei Ivan a rezistat doar 45 de minute pe teren. ...

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in partida cu UTA de vineri, din etapa a 6-a a Superligii de fotbal, jucatorii sai trebuie sa fie atenti pentru ca adversara este o formatie dificila"Venim dupa un meci castigat in deplasare,…

- Petrolul s-a impus in deplasarea cu Rapid, scor 2-0, in runda cu numarul 5 a Superligii. Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a transmis ca nu simte presiunea suporterilor. Cristiano Bergodi spune ca adevarata problema este aceea ca fotbaliștii nu fac presiunii. Cristiano Bergodi, dupa Rapid…