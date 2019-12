Stiri pe aceeasi tema

- Liceul de Arta „Gheorghe Tattarescu” din Focșani se inscrie in atmosfera lunii decembrie, imbinand arta cu sufletul prin demararea proiectului de educație nonformala și voluntariat „Din suflet pentru suflet”. Arta inimii inseamna bucurie, speranța, generozitate și tinerețe, trasaturi ce definesc proiectul…

- La data de 12.12.2019, ora 22.45, pe DN2-E85, in afara localitații Marașești, un barbat, in varsta de 58 de ani, din județul Prahova, in timp ce conducea o autoutilitara, cu care tracta o semiremorca, pe direcția Adjud – Focșani, pe banda de langa acostament, a intrat in coliziune cu un ansamblu de…

- Consiliul Județean Vrancea va actualiza valoarea proiectelor „Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitați” in orașele Odobești și Panciu, prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea (DGASPC). Avand in vedere…

- Joi, un grup de elevi de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” au participat la una dintre activitațile proiectului de și pentru tineret, „Identitatea și valorile naționale in contextul Marii Uniri”. Proiectul este organizat de Centrul de tineret Focșani din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret…

- „Ce este libertatea? Și eu cum o prețuiesc?” Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Vrancea, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea și cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea au sarbatorit Ziua Armatei Romane (25 octombrie)…