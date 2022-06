Stiri pe aceeasi tema

- Mulți dintre bucureșteni vor sa se bucure de un gratar in zilele de weekend. Majoritatea nu pot pleca de cate ori doresc departe de Capitala, dar cauta opțiuni care sa ii ajute sa uite de trafic, inghesuiala și zgomot. Orice roman s-a nascut priceput in preparatele facute la gratar, așa ca acest lucru…

- Dan Bittman cu siguranța nu are nevoie de prea multe prezentari, fiind unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țara. Pe langa realizarile pe plan muzical, acesta are și o afacere de succes langa București.

- Astazi, pe ordinea de zi a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – Sectia pentru procurori, figureaza inscrise cererile de prelungire a delegarii a mai multor magistrati, printre care se numara si anchetatori prahoveni. Concret, potrivit portalului CSM, astazi, incepand cu ora 10, vor fi luate…

- Cea de-a opta editie a "Expozitiei internationale dedicata industriei aeronautice, apararii, securitatii nationale si securitatii private - BSDA 2022" se va desfasura in perioada 18-20 mai la Complexul expozitional Romaero S.A. din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține ca nu vede nimic greșit in ceea ce s-a intamplat la meciul de hochei al naționalei Romaniei și arata ca este mandru pentru faptul ca secuii au cantat imnul așa zisului Ținut Secuiesc. De asemenea, Kelemen Hunor susține ca nu exista niciun motiv pentru a-l sancționa…

- Mașina gasita incendiata sambata dimineața la marginea orașului Magurele din Ilfov era inmatriculata in Italia in anul 2017, au declarat surse din ancheta pentru ziarul Libertatea. In acest moment, autoritațile cred ca și victima ar putea sa fie un italian, care era stabilit in Romania de ceva timp.…

- Ucraina i-a propus Rusiei convorbiri care sa aiba loc langa vastul complex metalurgic Azovstal din Mariupol (sud-est), unde s-au refugiat luptatori si civili ucraineni in acest oras aflat in mare parte sub control rus, a anuntat duminica presedintia ucraineana, relateaza AFP. ”Le-am cerut rusilor sa…