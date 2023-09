Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua etape ale Superligii Vrancei au fost lipsite de jocuri intre aspirantele la locurile de sus ale clasamentului ceea ce a facut ca favoritele sa obțina cate șase puncte din șase și sa se afle in pluton pe primele patru locuri, departajate de golaveraj. Dupa etapa viitoare, in care este programat…

- Patru oameni au murit carbonizați, iar alți cinci se afla internați in spital in urma unui incendiu produs in noaptea de 20 spre 21 septembrie a.c. la magistrala de gaz din apropierea localitații Calimanești, pe șantierul Autostrazii A 7. Victimele sunt angajați care executau lucrari la Autostrada Moldovei.…

- Militari din cadrul Batalionului 288 Aparare Antiaeriana „MILCOV”, care face parte din Brigada 282 Blindata „Unirea Principatelor”, au donat sange ieri, dupa apelul facut de Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea. Tot ieri, la Spitalul Municipal Adjud a avut loc o campanie de donare de sange.…

- Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a facut joi o vizita de lucru pe viitoarea Autostrada A7, atat pentru a constata care este stadiul lucrarilor, cat și, mai ales, pentru a discuta cu localnicii care ar putea avea probleme cu accesul la proprietațile pe care le au in zona. Stadiul lucrarilor…