In perioada 12-18 iulie 2021 s-au desfașurat patru activitați de tineret. Doua dintre acestea au fost din cadrul proiectului „Educație pentru siguranța și sanatatea tinerilor” realizat in parteneriat cu Școala Postliceala Sanitara „Hippocrate” Focșani și doua activitați au fost din cadrul proiectului „Voluntariatul vazut de aproape” realizat in parteneriat cu Centrul Școlar Pentru Educație Incluziva […] Articolul GALERIE FOTO: Proiecte de și pentru tineret organizate de Centrul de Tineret Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .