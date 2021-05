Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Campineanca a reluat lucrarile la proiectele de reabilitare și asfaltare a strazilor din localitate. Autoritațile locale din Cimpineanca au in derulare doua proiecte de investiții privind reabilitarea și asfaltarea a 48 strazi, finanțate prin AFIR și PNDL 2. ,, Mai avem de turnat trei strazi…

- Continua proiectul de reabilitare a strazilor din comuna Golești. Societatea Izoterm Construct executa lucrarile de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere pe strada Victoriei. Proiectul are o valoare de aproximativ 850 de mii lei, plus TVA. ,,Realizarea obiectivului de investiții cuprinde…

- Imaginile triste de anul trecut in care preoții inconjurau singuri, fara enoriași, bisericile in Vinerea Mare, au devenit doar o trista amintire. Anul acesta, credincioșii au putut participa la slujba, respectand insa masurile de siguranța impuse de pandemie. Soarele bland al sfarșitului de aprilie…

- VERIFICARI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19 In ultimele 48 de ore, polițiștii și reprezentanții celorlalte autoritați cu atribuții in domeniu au continuat acțiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind…