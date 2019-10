Preoții vranceni s-au intrunit joi, 24 octombrie 2019, la Catedrala „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din municipiul Focșani, in conferința semestriala de toamna, sub președinția Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. Tema intalnirii a fost dedicata Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducatorilor de carți bisericești. La eveniment au participat: Pr. […] Articolul GALERIE FOTO: Preoții din Vrancea, in conferința de toamna apare prima data in Monitorul de Vrancea .