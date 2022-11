Pentru a doua oara intr-o saptamana, liderul Coreei de Nord a aparut in public alaturi de fiica lui. S-a intamplat la intalnirea pe care a avut-o cu soldații implicați in cel mai recent test al Phenianului, cu o racheta balistica. Ocazie cu care Kim Jong-un a susținut ca țara lui iși dorește sa devina cea mai mare forța nucleara din lume. Fiica sa, care pare sa aiba in jur de 12 ani, apare in fotografii la brațul tatalui, imbracata intr-un palton negru. Citește articolul integral pe Digi24 .The post GALERIE FOTO. O noua apariție in public a fiicei lui Kim Jong-un first appeared on Money .