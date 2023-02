GALERIE FOTO. Miracol în Turcia. Femeie salvată de sub dărâmături după 100 de ore O femeie a fost salvata vineri in orasul Kirikhan din Turcia de o echipa germana de interventie, dupa ce a petrecut mai mult de 100 de ore sub daramaturile unei cladiri devastate de seismele de luni. Salvatorii au sapat aproape 50 de ore prin moloz ca sa ajunga la ea, „o munca la centimetru”, au […] The post GALERIE FOTO. Miracol in Turcia. Femeie salvata de sub daramaturi dupa 100 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

