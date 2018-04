Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a realizat o frumoasa victorie in aceasta seara la Constanta, 27 20 12 9 cu Dinamo, in meciul secund al fazei intai a etapei play off a Ligii Nationale.Pentru gazde au marcat Toma 7 goluri, Malinovic 5, Cutura 5, Vujovic 4, Buricea 3, Nikolic 2 si Ignat 1.Cum…

- Astazi, 19 aprilie, 50 de jandarmi constanteni, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politiei Locale Constanta vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine la meciul de handbal masculin dintre echipele A.H.C. Dobrogea Sud Constanta si C.S. Dinamo Bucuresti,…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta au pierdut, luni seara, in deplasare, cu Dinamo Bucuresti, scor 27-36 (12-16), in primul meci al confruntarilor din sferturile de finala ale Ligii Nationale. Constantenii antrenati de Sandu Iacob au tinut trena dinamovistilor timp de 25 de minute, insa pe…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a fost invinsa in aceasta seara, in deplasare, de Dinamo Bucuresti, scor 27-36, in primul meci din play-off-ul Ligii Naționale, faza sferturilor de finala. Meciul doi are loc joi, de la ora 19, in Sala Sporturilor din Constanța.

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va juca, astazi, de la ora 20, in deplasare, cu Dinamo Bucuresti, in prima confruntare din faza sferturilor de finala ale play-off-ului Ligii Nationale. Duelul este transmis in direct, pe Digi Sport 2 si Telekom Sport 2. Meciul doi este programat…

- Echipa de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va juca, duminica, 11 februarie, de la ora 11.00, pe terenul rivalei Dinamo Bucuresti, intr-o partida contand pentru etapa a XVll-a a Ligii Nationale. Meciul va fi transmis, in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.In clasament, gazdele antrenate de Sandu…

